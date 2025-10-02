Find out which two Wigan eateries have received shocking food hygiene score in the latest round of ratings
Costcutter Belle Green in Ince and Fatboys in Leigh were both awarded a rating of zero, meaning urgent improvement is necessary.
Officials from the Food Standards Agency often conduct impromptu visits to a number of food-serving premises across the borough — the most recent assessments coming from July.
All ratings were correct on the Food Standards Agency website as of July 2025.
FIVE:
3L Care Atherton- Bee Fold Lane, Atherton
Art of Persia- School Lane, Standish
Asda- Worthington Way, Wigan
Atherton Community School- Hamilton Street, Atherton
Beast Boyz also T/A Pizza Bar- Gerard Street, Ashton
Bryn Independent Methodist Church Open Door cafe and summer camp- Downall Green Road, Ashton
C-TEC (Computionics Limited)- Challenge Way, Maryland Park, Wigan
Carrington Court Care Home - HC-One- Darby Lane, Hindley
Co-Op- Pole Street, Standish
Crumb- Private address
Dean Wood Manor- Spring Road, Orrell
Dee-licious- Private address
Egerton Court- Arthur Street, Hindley
Everydayz- Beech Hill Avenue, Wigan
First Steps at RL Hughes- Mayfield Street, Ashton
Fundamental Supplies Ltd- Unit 1 Metcom House, Bradley Hall Lane, Standish
Gaskells Munch Box Ltd- Norley Hall Avenue, Wigan
Gigi Bakes- Private address
Go Local Extra- Yewdale Road, Ashton
Golborne Community Bowling Club- High Street, Golborne
Governing Body of Golborne High School- Lowton Road, Golborne
Harwoods Patisserie- High Street, Standish
Higher Folds Chippy- Richmond Drive, Leigh
Holy Family Out of School Club- Kendal Road, Worsley
Home and Habit- Private address
HSP Leigh- Bradshawgate, Leigh
Kel and Gerry’s- Firs Lane, Leigh
KFC- Gerard Street, Ashton
KFC- Loire Drive, Robin Park, Wigan
Kitt Green Chippy- City Road, Wigan
Lidl- Woodhouse Lane, Beech Hill
Local Kitchen Bryn St Peter's CE Primary School- Downall Green Road, Ashton
Local Kitchen Nicol Mere J&I (Ncb)- Roman Road, Ashton
Local Kitchen Parklee J&I- Wardour Street, Atherton
Local Kitchen Rowan Tree Primary School- Greenhall Close, Atherton
Local Kitchen St Bernadette's RC J&I- Church Lane, Shevington
Local Kitchen St Wilfrid's Catholic Primary School- Golborne Road, Ashton
Marks and Spencers Simply Food- Parsonage Way, Leigh
Martin’s Fish and Chips- Market Street, Atherton
Massarella Coffee Shop- Flapper Fold Lane, Atherton
Mellors Catering Garrett Hall Primary School- Garrett Lane, Tyldesley
Morrisons- Sale Way, Leigh Sports Village, Leigh
Naya’s Kitchen- Private address
Nisa Local- Ormskirk Road, Wigan
Orian Solutions Atherton Chowbent Primary School- Laburnum Street, Atherton
Painters Pantry- Private address
Pizza Hut- Ormskirk Road, Wigan
Plantation Bar & Grill- Wigan Road, Ashton
Play Pals Nursery HG- Atherton Road, Hindley Green
Playpals Childcare Ltd- Kildare Street, Hindley
Prior Catering Service Ltd- Gidlow Lane, Wigan
Right Choices- Severn Drive, Wigan
Sear & Sizzle- Private address
Spuddies Catering- Bridgewater Business Park, West Bridgewater Street, Leigh
St Wilfrids Out of School Club- Golborne Road, Ashton
Standish Community Centre- Moody Street, Standish
Subway- Mealhouse Lane, Atherton
Sweetly Delicious- Private address
The Barn- Stone Cross Lane South, Lowton
The Copper Tap- Church Street, Orrell
The Donut Van- Private address
The Glasshouse at Bryn- Bryn Road, Ashton
The Stop Inn- Market Place, Atherton
VVIP Outdoor Catering- Private address
Westleigh Cricket Club- The Pingots, Leigh
Whiskful Thinking- Private address
Windy Arbour Farm- Ashton Road, Billinge
Yat Yuet Tong- Private address
Yates Greer- Union Street, Leigh
FOUR:
410 Beers and Spirits- Bolton Road, Ashton
Astley Pensioners + Community Hub- Manchester Road, Astley
Big Mama- Mosley Common Road, Worsley
Britannia Hotel Wigan- Almond Brook Road, Standish
Cheethams Stores- Scot Lane, Wigan
Clunans- New Market Street, Wigan
Cross Keys Chippy- Chapel Green Road, Hindley
Goods For Less- Richmond Hill, Wigan
Greenhalgh’s- Gathurst Lane, Shevington
Half Moon Inn- Elliott Street, Tyldesley
Haselden’s Ltd- Slag Lane, Lowton
Heron Frozen Foods- Bradshawgate, Leigh
Hogans Bar- Railway Road, Leigh
Jolly’s Kafe- Eckersley Fold Lane, Atherton
Judy’s- Elliott Street, Tyldesley
Kobs Thai Food- Wigan Road, Ashton
Leigh Cricket, Tennis & Bowling Club- Beech Walk, Leigh
Leigh East Kitchen- Ledgard Avenue, Leigh Sports Village, Leigh
Little Giggles Private Day Nursery & Pre-School- Ince Green Lane, Ince
Local Kitchen Bickershaw Ce J&I- Bickershaw Lane, Bickershaw
Mayflower- Sale Lane, Tyldesley
Miami Pizza- Clapgate Lane, Wigan
Morrisons Daily- Atherton Road, Hindley
Morrisons Daily- Wigan Road, Ashton
Nutricircle- Butts Street, Leigh
Orian Solutions St Lukes Primary School- Church Lane, Lowton
Silver Crown- Pole Street, Standish
Straw Bale Cafe- Greenslate Road, Billinge
The Fish Bay- Belle Green Lane, Ince
The Jawbone- Victoria Street, Wigan
The Owls at Standish- Rectory Lane, Standish
Top Nosh-Elliott Street, Tyldesley
Treasure Village- OId Road, Ashton
V Convenience Store- Woodhouse Lane, Beech Hill
Valley Chippy- Bolton Old Road, Atherton
Wok Wok Chinese Takeaway- Westleigh Lane, Leigh
THREE:
735 Catering Limited- Atherton Road, Hindley Green
Ashton Convenience Store- Bolton Road, Ashton
Atherton LR Football Club- Spa Road, Atherton
BengalSpice- Warrington Road, Ince
Costcutter- Derby Street, Atherton
Franco’s Restaurant- Rodney Street, Wigan
Go Local - Community Convenience Store- Wigan Road, Atherton
Go Local Extra - Norley Shop & Save- Norley Hall Avenue, Pemberton
Harlay’s- Crow Wood Road, Lowton
Huang Du- Spa Road, Atherton
JK’s Kitchen- Darlington Street East, Wigan
Krumbs Cafe- Rodney Street, Wigan
Langtree Care Home- Chorley Road, Standish
Leigh’s Tea Room and Community Hub- Bradshawgate, Leigh
Manhattan- Market Street, Atherton
Poundbakery- Market Place, Wigan
Shan Shan- Sale Lane, Tyldesley
The Brick Community Stadium- Loire Drive, Robin Park, Wigan
The Centurion- St Helens Road, Leigh
The Chicken Shop- Bryn Street, Ashton
The Travellers Rest- Newton Road, Lowton
TWO:
Alberts Bar and Restaurant- School Lane, Standish
Ashfield House Hotel- Ashfield Park Drive, Standish
Indian 1- Chapel Street, Leigh
Tsangs Chippy- Darlington Street East, Wigan
ONE:
Alborz- Ormskirk Road, Wigan
Beer Hangar- Queen Street, Wigan
Cotton and Coal Biltong- The Abattoir Stephens Way. Warrington Road Industrial Estate
Eko Restaurant Bar- Church Street, Leigh
Henrietta Street Chippy- Henrietta Street, Leigh
Imperial Spice- Elliott Street, Tyldesley
Jah-Jireh Charity Homes Wigan- Springfield Road, Beech Hill
Mr Joe’s- Wallgate, Wigan
Oriental Palace- Wigan Road, Leigh
Partou Best Friends Day Nursery & Pre-School- Mosley Common Road, Tyldesley
Pizza Pier- King Street, Leigh
Primrose Villa Residential Home- Preston Road, Standish
Samco Off Licence- Bolton Road, Ashton
The Spinney- Everest Road, Atherton
Topway- Carr Lane, Wigan
Treats Leigh- Albion Street, Leigh
Turkish Grill House- Leigh Road, Leigh
ZERO:
Costcutter Belle Green- Belle Green Lane, Ince
Fatboys- Leigh Road, Leigh