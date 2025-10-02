Find out which two Wigan eateries have received shocking food hygiene score in the latest round of ratings

By Sian Jones
Published 2nd Oct 2025, 15:45 BST
Two eateries in the Wigan borough have been hit with the lowest possible food hygiene score

Costcutter Belle Green in Ince and Fatboys in Leigh were both awarded a rating of zero, meaning urgent improvement is necessary.

Officials from the Food Standards Agency often conduct impromptu visits to a number of food-serving premises across the borough — the most recent assessments coming from July.

placeholder image
Fat Boys in Leigh also received zero starsplaceholder image
Fat Boys in Leigh also received zero stars

All ratings were correct on the Food Standards Agency website as of July 2025.

FIVE:

3L Care Atherton- Bee Fold Lane, Atherton

Art of Persia- School Lane, Standish

Costcutter in Ince was awarded zero starsplaceholder image
Costcutter in Ince was awarded zero stars

Asda- Worthington Way, Wigan

Atherton Community School- Hamilton Street, Atherton

Beast Boyz also T/A Pizza Bar- Gerard Street, Ashton

Bryn Independent Methodist Church Open Door cafe and summer camp- Downall Green Road, Ashton

Some of the establishments to receive a new rating in July
Some of the establishments to receive a new rating in July

C-TEC (Computionics Limited)- Challenge Way, Maryland Park, Wigan

Carrington Court Care Home - HC-One- Darby Lane, Hindley

Co-Op- Pole Street, Standish

Crumb- Private address

Dean Wood Manor- Spring Road, Orrell

Dee-licious- Private address

Egerton Court- Arthur Street, Hindley

Everydayz- Beech Hill Avenue, Wigan

First Steps at RL Hughes- Mayfield Street, Ashton

Fundamental Supplies Ltd- Unit 1 Metcom House, Bradley Hall Lane, Standish

Gaskells Munch Box Ltd- Norley Hall Avenue, Wigan

Gigi Bakes- Private address

Go Local Extra- Yewdale Road, Ashton

Golborne Community Bowling Club- High Street, Golborne

Governing Body of Golborne High School- Lowton Road, Golborne

Harwoods Patisserie- High Street, Standish

Higher Folds Chippy- Richmond Drive, Leigh

Holy Family Out of School Club- Kendal Road, Worsley

Home and Habit- Private address

HSP Leigh- Bradshawgate, Leigh

Kel and Gerry’s- Firs Lane, Leigh

KFC- Gerard Street, Ashton

KFC- Loire Drive, Robin Park, Wigan

Kitt Green Chippy- City Road, Wigan

Lidl- Woodhouse Lane, Beech Hill

Local Kitchen Bryn St Peter's CE Primary School- Downall Green Road, Ashton

Local Kitchen Nicol Mere J&I (Ncb)- Roman Road, Ashton

Local Kitchen Parklee J&I- Wardour Street, Atherton

Local Kitchen Rowan Tree Primary School- Greenhall Close, Atherton

Local Kitchen St Bernadette's RC J&I- Church Lane, Shevington

Local Kitchen St Wilfrid's Catholic Primary School- Golborne Road, Ashton

Marks and Spencers Simply Food- Parsonage Way, Leigh

Martin’s Fish and Chips- Market Street, Atherton

Massarella Coffee Shop- Flapper Fold Lane, Atherton

Mellors Catering Garrett Hall Primary School- Garrett Lane, Tyldesley

Morrisons- Sale Way, Leigh Sports Village, Leigh

Naya’s Kitchen- Private address

Nisa Local- Ormskirk Road, Wigan

Orian Solutions Atherton Chowbent Primary School- Laburnum Street, Atherton

Painters Pantry- Private address

Pizza Hut- Ormskirk Road, Wigan

Plantation Bar & Grill- Wigan Road, Ashton

Play Pals Nursery HG- Atherton Road, Hindley Green

Playpals Childcare Ltd- Kildare Street, Hindley

Prior Catering Service Ltd- Gidlow Lane, Wigan

Right Choices- Severn Drive, Wigan

Sear & Sizzle- Private address

Spuddies Catering- Bridgewater Business Park, West Bridgewater Street, Leigh

St Wilfrids Out of School Club- Golborne Road, Ashton

Standish Community Centre- Moody Street, Standish

Subway- Mealhouse Lane, Atherton

Sweetly Delicious- Private address

The Barn- Stone Cross Lane South, Lowton

The Copper Tap- Church Street, Orrell

The Donut Van- Private address

The Glasshouse at Bryn- Bryn Road, Ashton

The Stop Inn- Market Place, Atherton

VVIP Outdoor Catering- Private address

Westleigh Cricket Club- The Pingots, Leigh

Whiskful Thinking- Private address

Windy Arbour Farm- Ashton Road, Billinge

Yat Yuet Tong- Private address

Yates Greer- Union Street, Leigh

FOUR:

410 Beers and Spirits- Bolton Road, Ashton

Astley Pensioners + Community Hub- Manchester Road, Astley

Big Mama- Mosley Common Road, Worsley

Britannia Hotel Wigan- Almond Brook Road, Standish

Cheethams Stores- Scot Lane, Wigan

Clunans- New Market Street, Wigan

Cross Keys Chippy- Chapel Green Road, Hindley

Goods For Less- Richmond Hill, Wigan

Greenhalgh’s- Gathurst Lane, Shevington

Half Moon Inn- Elliott Street, Tyldesley

Haselden’s Ltd- Slag Lane, Lowton

Heron Frozen Foods- Bradshawgate, Leigh

Hogans Bar- Railway Road, Leigh

Jolly’s Kafe- Eckersley Fold Lane, Atherton

Judy’s- Elliott Street, Tyldesley

Kobs Thai Food- Wigan Road, Ashton

Leigh Cricket, Tennis & Bowling Club- Beech Walk, Leigh

Leigh East Kitchen- Ledgard Avenue, Leigh Sports Village, Leigh

Little Giggles Private Day Nursery & Pre-School- Ince Green Lane, Ince

Local Kitchen Bickershaw Ce J&I- Bickershaw Lane, Bickershaw

Mayflower- Sale Lane, Tyldesley

Miami Pizza- Clapgate Lane, Wigan

Morrisons Daily- Atherton Road, Hindley

Morrisons Daily- Wigan Road, Ashton

Nutricircle- Butts Street, Leigh

Orian Solutions St Lukes Primary School- Church Lane, Lowton

Silver Crown- Pole Street, Standish

Straw Bale Cafe- Greenslate Road, Billinge

The Fish Bay- Belle Green Lane, Ince

The Jawbone- Victoria Street, Wigan

The Owls at Standish- Rectory Lane, Standish

Top Nosh-Elliott Street, Tyldesley

Treasure Village- OId Road, Ashton

V Convenience Store- Woodhouse Lane, Beech Hill

Valley Chippy- Bolton Old Road, Atherton

Wok Wok Chinese Takeaway- Westleigh Lane, Leigh

THREE:

735 Catering Limited- Atherton Road, Hindley Green

Ashton Convenience Store- Bolton Road, Ashton

Atherton LR Football Club- Spa Road, Atherton

BengalSpice- Warrington Road, Ince

Costcutter- Derby Street, Atherton

Franco’s Restaurant- Rodney Street, Wigan

Go Local - Community Convenience Store- Wigan Road, Atherton

Go Local Extra - Norley Shop & Save- Norley Hall Avenue, Pemberton

Harlay’s- Crow Wood Road, Lowton

Huang Du- Spa Road, Atherton

JK’s Kitchen- Darlington Street East, Wigan

Krumbs Cafe- Rodney Street, Wigan

Langtree Care Home- Chorley Road, Standish

Leigh’s Tea Room and Community Hub- Bradshawgate, Leigh

Manhattan- Market Street, Atherton

Poundbakery- Market Place, Wigan

Shan Shan- Sale Lane, Tyldesley

The Brick Community Stadium- Loire Drive, Robin Park, Wigan

The Centurion- St Helens Road, Leigh

The Chicken Shop- Bryn Street, Ashton

The Travellers Rest- Newton Road, Lowton

TWO:

Alberts Bar and Restaurant- School Lane, Standish

Ashfield House Hotel- Ashfield Park Drive, Standish

Indian 1- Chapel Street, Leigh

Tsangs Chippy- Darlington Street East, Wigan

ONE:

Alborz- Ormskirk Road, Wigan

Beer Hangar- Queen Street, Wigan

Cotton and Coal Biltong- The Abattoir Stephens Way. Warrington Road Industrial Estate

Eko Restaurant Bar- Church Street, Leigh

Henrietta Street Chippy- Henrietta Street, Leigh

Imperial Spice- Elliott Street, Tyldesley

Jah-Jireh Charity Homes Wigan- Springfield Road, Beech Hill

Mr Joe’s- Wallgate, Wigan

Oriental Palace- Wigan Road, Leigh

Partou Best Friends Day Nursery & Pre-School- Mosley Common Road, Tyldesley

Pizza Pier- King Street, Leigh

Primrose Villa Residential Home- Preston Road, Standish

Samco Off Licence- Bolton Road, Ashton

The Spinney- Everest Road, Atherton

Topway- Carr Lane, Wigan

Treats Leigh- Albion Street, Leigh

Turkish Grill House- Leigh Road, Leigh

ZERO:

Costcutter Belle Green- Belle Green Lane, Ince

Fatboys- Leigh Road, Leigh

