Wigan food hygiene: the latest eateries to receive a new rating in June

By Sian Jones
Published 21st Aug 2025, 15:45 BST
Two eateries in the Wigan borough have been hit with the lowest possible food hygiene score

Smashies in Atherton and Grill Master 786 in Leigh were both awarded a rating of zero, meaning urgent improvement is necessary.

Officials from the Food Standards Agency often conduct impromptu visits to a number of food-serving premises across the borough — the most recent assessments coming from June.

Smashies was rated zero

All ratings were correct on the Food Standards Agency website as of June 2025.

FIVE:

ABC Childcare- Charles Street, Ince

ACT Superheroes- Hindley J&I School- Argyle Street, Hindley

Grill Master 786 was also rated a zero

All Hail the Burger- Chapel Street, Leigh

As Sweet as Honey- Private address

Atherleigh Park Hospital- Atherleigh Way, Leigh

Beem Events- Private address

Some the eateries to be awarded a new hygiene rating

Blossom by Courtyard- Stone Cross Lane North, Lowton

Bumblebees Adventures- Spinning Gate, Leigh

Busy Bees at Wigan, Marylebone- Walkden Avenue, Wigan

Cafe@Adrenaline Escape- Market Street, Wigan

Co-Op- Gathurst Lane, Shevington

Compassion in Action- Oaklands Road, Lowton

Compassion in Action Community Cafe- Leigh Road, Leigh

Cool Stars Lowton St Marys CE Primary- Newton Road, Leigh

Creams Cafe- Scot Lane, Wigan

Cucina Cafe- Chapel Street, Leigh

Domino’s Pizza- Leigh Road, Leigh

Dragon City- Broad O Th Lane, Shevington

First Steps Private Day Nursery and Greenmeadow Primary- Robson Way, Lowton

Forsters Farm Shop- School Lane, Haigh

Frodsham Catering- Private address

Garden Cafe- Golborne Road, Lowton

Ger’s Cafe- Private address

Golden City- Moor Road, Orrell

Grand News- Grand Arcade, Wigan

H&H Leisure- Private address

Happy Garden- Holmes House Avenue, Wigan

Heron Foods- Ormskirk Road, Pemberton

Hickorys Smokehouse- Almond Brook Road, Standish

Izzy’s Tea Room- Market Street, Hindley

Jeanne’s Cheeky Chocolates- Private address

Jeanne’s Cheeky Chocolates- Montrose Avenue, Norley

Katie’s Cakes- Private address

Lakeview Health Care- Ena Crescent, Leigh

Le Petit Four- Millgate, Wigan

Lillies Whippy Ice Cream- Leigh Road, Atherton

Little Rainbows' Day Nursery- Guest Street, Leigh

Local Kitchen Lowton St Marys CE J&I- Newton Road, Lowton

Local Kitchen RL Hughes Primaryl- Mayfield Street, Ashton

Local Kitchen St Marys CE J&I- Wright Street, Platt Bridge

Local Kitchen Wigan Sacred Heart RC Primary- Springfield Road, Wigan

Mahogany Nursing Home- Marsden Street, Newtown

McDonald’s- Gower Street, Wigan

McDonald’s- Morris Street, Wigan

Meat Made Easy- Private address

Mellors- Newbridge Learning Community- Moss Lane, Platt Bridge

Mrs Lyon’s Cakery- Private address

MRS Patisserie- Private address

Muffin Man- Upholland Road, Billinge

Nandos- Derby Street, Leigh

Nestcafe- Three Sisters Road, Ashton

Pennington Plaice- Leigh Road, Leigh

Pizza King- Chapel Street, Leigh

Poundbakery- Bradshawgate, Leigh

Shawcross Care Home - Eachother Care LIMITED- Bolton Road, Ashton

Shop ‘N’ Drive- Woodhouse Lane, Wigan

Sir Charles Napier- High Street, Golborne

St Cuthbert’s Early Years Centre- Thorburn Road, Wigan

St Judes Pre School and Wraparound Care- Tyrer Avenue, Worsley Mesnes

St Wilfrid’s Kidz Club- Rectory Lane, Standish

Standish Kids Club- Private address

The Holden School- Chapel Street. Leigh

The Jigsaw ClubLtd- Kelvin Grove, Wigan

The Pick N Mix- Private address

The Rowans Care Home- Bickershaw Lane, Bickershaw

The Sandwich Bar- Leigh Road, Leigh

The Secret Garden Coffee Lounge- Preston Road, Standish

The Three Mills Beer and Ale House- Swan Meadow Road, Wigan

Vitality Oven- Private address

Westleigh Lodge- Nel Pan Lane, Leigh

Wigan Infirmary- Wigan Lane, Wigan

Winster House- Helvellyn Road, Norley

Withington Grange- Withington Lane, Aspull

FOUR:

Asda Superstore- Edge Green Lane, Golborne

Atherton Mini Market- Atherton Road, Hindley

Bargain Booze- Preston Road, Standish

Bryn Fish Bar- Wigan Road, Ashton

Bubbles- High Street, Golborne

Cafe Bella- Spinning Gate, Leigh

Caffe Rosso- Wigan Lane, Wigan

Chungs Fish and Chips- Westleigh Lane, Leigh

Convenience Vibes- Lily Lane, Bamfurlong

Dolce Education Catering @ St Michaels CE Primary- Leigh Road, Atherton

ESS (for DWP) Griffin House- Bryn Road, Ashton

Foodplus Supermarket- Standishgate, Wigan

Garswood House- Wentworth Road, Ashton

Golden Lion- Gerard Street, Ashton

Greenhalghs Craft Bakery- Platt Street, Platt Bridge

Homemade by Q- Private address

John Mathers Butchers- Ormskirk Road, Newtown

Just Wings Leigh- Railway Road, Leigh

Kittywake Canal Cruises- Elleswake Vessel- Wallgate, Wigan

Local Kitchen - St John's CE Primary- Church Street, Pemberton

Local Kitchen Ince CE Primary- Charles Street, Ince

Local Kitchen St Anne's CE Primary School- Wigan Lower Road, Standish Lower Ground

Mahabharat Restaurant- Market Street, Hindley

Manor Wines @ Go Local- Gathurst Lane, Shevington

Oliva- Whelley

One Stop- Old Road, Ashton

Orian Solutions Gilded Hollins Community School- St Helens Road, Leigh

Orrell Convenience Store- St James Road, Orrell

Pizza Bar- Tyldesley Road, Atherton

Roses Cafe- Warrington Road, Ashton

RSD Convenience Store- Woodhouse Drive, Wigan

Shahs Mini Market- Westleigh Lane, Leigh

The Bungalows: Highfield and Billinge- Highfield, Wigan

Travelodge- Newton Road, Lowton

Wigan St Cuthberts- Montrose Avenue, Wigan

THREE:

Bargain Booze t/a Star Supermarket- Leigh Road, Leigh

Best in Best- Railway Road, Leigh

Castle on Th’ll- Castle Hill Road, Hindley

Cheangs Wok Wok- Millers Lane, Platt Bridge

Deniros- Market Street, Hindley

Greek Souvlaki- Bradshawgate, Leigh

Juniper Bar and kitchen- Church Lane, Shevington

King Grillerz- Leigh Road, Leigh

Little Explorers- Sefton Road, Wigan

Lucky Star- Chapel Street, Leigh

M&S Stores Ltd- East Bridgewater Street, Leigh

MARSH GREEN PRIMARY (Wrap around care) and Young Explorers- Kitt Green Road, Wigan

Monty’s Sports Bar- Chapel Street, Leigh

New China Garden- Ladies Lane, Hindley

Nisa Local- Carr Lane, Worsley Mesnes

Pepe’s Ice Cream Van- Private address

Queen Anne Inn- Bridge Street, Golborne

Rainbow- High Street, Standish

The Godfather- Market Street, Hindley

The Markland- Elliott Street, Hindley

The Robin Hood- St Helens Road, Leigh

Treetops Woodfield Primary- Wigan Lane, Swinley

Tung Sing House- St Helens Road, Leigh

Vee & L Convenience Store- Holden Road, Leigh

Waterside Inn- Canal Street, Leigh

Wok Haven- Chapel Street, Leigh

TWO:

Bickershaw Off Licence- Bickershaw Lane, Bickershaw

Boomers and Swingers Driving Range- Manchester Road, Astley

Crown Barbeque- Market Street, Atherton

Fortune Palace- Market Street, Atherton

Jan’s Newsagents- Bryn Road, Ashton

Kittywake Canal Cruises - Kittywake Vessel- Wallgate, Wigan

Mama Mia Pizzeria- Scholes, Wigan

Ozzy’s Burger Van- Anjou Boulevard, Wigan

Sizzlers- Leigh Road, Leigh

The Old Band House, Wigan Road, Ashton

Top Nosh Grocery Wine- Scholefield Lane, Wigan

ONE:

Arlinn Cafe & Thai Takeaway T/A Simply- Market Street, Atherton

Chicken and Bits- Market Street, Hindley

Hei Wok- Ormskirk Road, Wigan

Morrisons Daily- Car Bank Street, Atherton

Olivia- Leigh Road, Leigh

Rocco’s Desserts- Ormskirk Road, Wigan

Taz Mahal- Walthew Lane, Platt Bridge

ZERO:

Grill Master 786- Leigh Road, Leigh

Smashies- Market Street, Atherton

