Wigan food hygiene: the latest eateries to receive a new rating in June
Smashies in Atherton and Grill Master 786 in Leigh were both awarded a rating of zero, meaning urgent improvement is necessary.
Officials from the Food Standards Agency often conduct impromptu visits to a number of food-serving premises across the borough — the most recent assessments coming from June.
All ratings were correct on the Food Standards Agency website as of June 2025.
FIVE:
ABC Childcare- Charles Street, Ince
ACT Superheroes- Hindley J&I School- Argyle Street, Hindley
All Hail the Burger- Chapel Street, Leigh
As Sweet as Honey- Private address
Atherleigh Park Hospital- Atherleigh Way, Leigh
Beem Events- Private address
Blossom by Courtyard- Stone Cross Lane North, Lowton
Bumblebees Adventures- Spinning Gate, Leigh
Busy Bees at Wigan, Marylebone- Walkden Avenue, Wigan
Cafe@Adrenaline Escape- Market Street, Wigan
Co-Op- Gathurst Lane, Shevington
Compassion in Action- Oaklands Road, Lowton
Compassion in Action Community Cafe- Leigh Road, Leigh
Cool Stars Lowton St Marys CE Primary- Newton Road, Leigh
Creams Cafe- Scot Lane, Wigan
Cucina Cafe- Chapel Street, Leigh
Domino’s Pizza- Leigh Road, Leigh
Dragon City- Broad O Th Lane, Shevington
First Steps Private Day Nursery and Greenmeadow Primary- Robson Way, Lowton
Forsters Farm Shop- School Lane, Haigh
Frodsham Catering- Private address
Garden Cafe- Golborne Road, Lowton
Ger’s Cafe- Private address
Golden City- Moor Road, Orrell
Grand News- Grand Arcade, Wigan
H&H Leisure- Private address
Happy Garden- Holmes House Avenue, Wigan
Heron Foods- Ormskirk Road, Pemberton
Hickorys Smokehouse- Almond Brook Road, Standish
Izzy’s Tea Room- Market Street, Hindley
Jeanne’s Cheeky Chocolates- Private address
Jeanne’s Cheeky Chocolates- Montrose Avenue, Norley
Katie’s Cakes- Private address
Lakeview Health Care- Ena Crescent, Leigh
Le Petit Four- Millgate, Wigan
Lillies Whippy Ice Cream- Leigh Road, Atherton
Little Rainbows' Day Nursery- Guest Street, Leigh
Local Kitchen Lowton St Marys CE J&I- Newton Road, Lowton
Local Kitchen RL Hughes Primaryl- Mayfield Street, Ashton
Local Kitchen St Marys CE J&I- Wright Street, Platt Bridge
Local Kitchen Wigan Sacred Heart RC Primary- Springfield Road, Wigan
Mahogany Nursing Home- Marsden Street, Newtown
McDonald’s- Gower Street, Wigan
McDonald’s- Morris Street, Wigan
Meat Made Easy- Private address
Mellors- Newbridge Learning Community- Moss Lane, Platt Bridge
Mrs Lyon’s Cakery- Private address
MRS Patisserie- Private address
Muffin Man- Upholland Road, Billinge
Nandos- Derby Street, Leigh
Nestcafe- Three Sisters Road, Ashton
Pennington Plaice- Leigh Road, Leigh
Pizza King- Chapel Street, Leigh
Poundbakery- Bradshawgate, Leigh
Shawcross Care Home - Eachother Care LIMITED- Bolton Road, Ashton
Shop ‘N’ Drive- Woodhouse Lane, Wigan
Sir Charles Napier- High Street, Golborne
St Cuthbert’s Early Years Centre- Thorburn Road, Wigan
St Judes Pre School and Wraparound Care- Tyrer Avenue, Worsley Mesnes
St Wilfrid’s Kidz Club- Rectory Lane, Standish
Standish Kids Club- Private address
The Holden School- Chapel Street. Leigh
The Jigsaw ClubLtd- Kelvin Grove, Wigan
The Pick N Mix- Private address
The Rowans Care Home- Bickershaw Lane, Bickershaw
The Sandwich Bar- Leigh Road, Leigh
The Secret Garden Coffee Lounge- Preston Road, Standish
The Three Mills Beer and Ale House- Swan Meadow Road, Wigan
Vitality Oven- Private address
Westleigh Lodge- Nel Pan Lane, Leigh
Wigan Infirmary- Wigan Lane, Wigan
Winster House- Helvellyn Road, Norley
Withington Grange- Withington Lane, Aspull
FOUR:
Asda Superstore- Edge Green Lane, Golborne
Atherton Mini Market- Atherton Road, Hindley
Bargain Booze- Preston Road, Standish
Bryn Fish Bar- Wigan Road, Ashton
Bubbles- High Street, Golborne
Cafe Bella- Spinning Gate, Leigh
Caffe Rosso- Wigan Lane, Wigan
Chungs Fish and Chips- Westleigh Lane, Leigh
Convenience Vibes- Lily Lane, Bamfurlong
Dolce Education Catering @ St Michaels CE Primary- Leigh Road, Atherton
ESS (for DWP) Griffin House- Bryn Road, Ashton
Foodplus Supermarket- Standishgate, Wigan
Garswood House- Wentworth Road, Ashton
Golden Lion- Gerard Street, Ashton
Greenhalghs Craft Bakery- Platt Street, Platt Bridge
Homemade by Q- Private address
John Mathers Butchers- Ormskirk Road, Newtown
Just Wings Leigh- Railway Road, Leigh
Kittywake Canal Cruises- Elleswake Vessel- Wallgate, Wigan
Local Kitchen - St John's CE Primary- Church Street, Pemberton
Local Kitchen Ince CE Primary- Charles Street, Ince
Local Kitchen St Anne's CE Primary School- Wigan Lower Road, Standish Lower Ground
Mahabharat Restaurant- Market Street, Hindley
Manor Wines @ Go Local- Gathurst Lane, Shevington
Oliva- Whelley
One Stop- Old Road, Ashton
Orian Solutions Gilded Hollins Community School- St Helens Road, Leigh
Orrell Convenience Store- St James Road, Orrell
Pizza Bar- Tyldesley Road, Atherton
Roses Cafe- Warrington Road, Ashton
RSD Convenience Store- Woodhouse Drive, Wigan
Shahs Mini Market- Westleigh Lane, Leigh
The Bungalows: Highfield and Billinge- Highfield, Wigan
Travelodge- Newton Road, Lowton
Wigan St Cuthberts- Montrose Avenue, Wigan
THREE:
Bargain Booze t/a Star Supermarket- Leigh Road, Leigh
Best in Best- Railway Road, Leigh
Castle on Th’ll- Castle Hill Road, Hindley
Cheangs Wok Wok- Millers Lane, Platt Bridge
Deniros- Market Street, Hindley
Greek Souvlaki- Bradshawgate, Leigh
Juniper Bar and kitchen- Church Lane, Shevington
King Grillerz- Leigh Road, Leigh
Little Explorers- Sefton Road, Wigan
Lucky Star- Chapel Street, Leigh
M&S Stores Ltd- East Bridgewater Street, Leigh
MARSH GREEN PRIMARY (Wrap around care) and Young Explorers- Kitt Green Road, Wigan
Monty’s Sports Bar- Chapel Street, Leigh
New China Garden- Ladies Lane, Hindley
Nisa Local- Carr Lane, Worsley Mesnes
Pepe’s Ice Cream Van- Private address
Queen Anne Inn- Bridge Street, Golborne
Rainbow- High Street, Standish
The Godfather- Market Street, Hindley
The Markland- Elliott Street, Hindley
The Robin Hood- St Helens Road, Leigh
Treetops Woodfield Primary- Wigan Lane, Swinley
Tung Sing House- St Helens Road, Leigh
Vee & L Convenience Store- Holden Road, Leigh
Waterside Inn- Canal Street, Leigh
Wok Haven- Chapel Street, Leigh
TWO:
Bickershaw Off Licence- Bickershaw Lane, Bickershaw
Boomers and Swingers Driving Range- Manchester Road, Astley
Crown Barbeque- Market Street, Atherton
Fortune Palace- Market Street, Atherton
Jan’s Newsagents- Bryn Road, Ashton
Kittywake Canal Cruises - Kittywake Vessel- Wallgate, Wigan
Mama Mia Pizzeria- Scholes, Wigan
Ozzy’s Burger Van- Anjou Boulevard, Wigan
Sizzlers- Leigh Road, Leigh
The Old Band House, Wigan Road, Ashton
Top Nosh Grocery Wine- Scholefield Lane, Wigan
ONE:
Arlinn Cafe & Thai Takeaway T/A Simply- Market Street, Atherton
Chicken and Bits- Market Street, Hindley
Hei Wok- Ormskirk Road, Wigan
Morrisons Daily- Car Bank Street, Atherton
Olivia- Leigh Road, Leigh
Rocco’s Desserts- Ormskirk Road, Wigan
Taz Mahal- Walthew Lane, Platt Bridge
ZERO:
Grill Master 786- Leigh Road, Leigh
Smashies- Market Street, Atherton