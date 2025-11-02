Can you spot any familiar faces among these card players?
1. Wigan Bridge Club
Committee members and helpers Photo: Nick Fairhurst
2. Wigan Bridge Club
Des King, centre, gives out advice to players, as he holds a series of lessons at Wigan Bridge Club Photo: MA
3. Wigan Bridge Club
Members John Gooch, left, Margaret Roberts, Barry Diggles and Kath Yates with stewardess Margaret Gleeson Photo: Nick Fairhurst
4. Wigan Bridge Club
Barry Diggles welcomes new members to Wigan Bridge Club on Bridgeman Terrace Photo: Nick Fairhurst