What's on in Wigan (November 3-9)

We shuffled through our archives to find these 13 pictures from Wigan Bridge Club over the years

By Gaynor Clarke
Published 2nd Nov 2025, 15:45 GMT
With the news that Wigan Bridge Club is to move to a new home after nearly 90 years, we decided to look in our archives for photographs taken there over the years.

Can you spot any familiar faces among these card players?

Committee members and helpers

Committee members and helpers Photo: Nick Fairhurst

Des King, centre, gives out advice to players, as he holds a series of lessons at Wigan Bridge Club

Des King, centre, gives out advice to players, as he holds a series of lessons at Wigan Bridge Club Photo: MA

Members John Gooch, left, Margaret Roberts, Barry Diggles and Kath Yates with stewardess Margaret Gleeson

Members John Gooch, left, Margaret Roberts, Barry Diggles and Kath Yates with stewardess Margaret Gleeson Photo: Nick Fairhurst

Barry Diggles welcomes new members to Wigan Bridge Club on Bridgeman Terrace

Barry Diggles welcomes new members to Wigan Bridge Club on Bridgeman Terrace Photo: Nick Fairhurst

