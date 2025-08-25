Are you in our 46-strong Wigan Warriors fans gallery from Wakefield Trinity win?
Published 25th Aug 2025, 17:18 BST
Our man Bernard Platt was in and among the crowd at the Brick Community Stadium on Sunday afternoon as Wigan Warriors picked up an impressive 44-2 win against Wakefield Trinity.
1. Warriors fan gallery v Wakefield Trinity
. Photo: Bernard Platt
2. Warriors fan gallery v Wakefield Trinity
. Photo: Bernard Platt
3. Warriors fan gallery v Wakefield Trinity
. Photo: Bernard Platt
4. Warriors fan gallery v Wakefield Trinity
. Photo: Bernard Platt