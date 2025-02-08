Emotional memories will well up with this little gallery.
1. Memories of Wigan's Central Park
. Photo: STAFF
2. RETRO - Central Park
A view of Central Park in March 1995. Photo: Frank Orrell
3. RETRO - Central Park
WIGAN WARRIORS V SAINTS - LAST GAME AT CENTRAL PARK Jason Robinson makes the break to set up Denis Bett's try. Photo: Frank Orrell
4. RETRO - Central Park
1969 - Wigan stand-off Kevin O'Loughlin breaks between Widnes defenders Dutton and O'Neill to score a try at Central Park. Photo: JPIMedia