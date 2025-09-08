.placeholder image
GALLERY: 14 of the best pics as Wigan Athletic Women kick-off campaign with 14-0 romp

By Paul Kendrick
Published 8th Sep 2025, 16:44 BST
Wigan Athletic Women picked up where they left off last season by thrashing the GT Academy 14-0 in the first game of the 2025/26 campaign.

Up the Tics!

