Wigan food hygiene: the latest eateries to receive a new rating in October
Oliva in Whelley and Pound Bargain in Atherton have earned zero stars.
Officials from the Food Standards Agency conduct impromptu visits to food-serving premises - the most recent assessments coming from October.
Out of 75 inspections that month, 32 received five stars signifying a “very good” rating.
Thirteen venues earned a four, while 19 businesses earned a three.
Five eateries landed a two and four establishments earned one star.
FIVE:
B&M - Worthington Way, Wigan
Barley Brook Care Home - Elmfield Road, Wigan
Bengal Curry Pot - Gerard Street, Ashton
Brideoake Care Home - Widdows Street, Leigh
Carmen Bar and Eatery - Market Street, Atherton
Catering Queens - Stanley Street, Tyldesley
Central Day Centre - Sullivan Way, Whelley
Eurest c/o Royal Mail - Hallgate, Wigan
Grazeful - Private address
Iceland - Worthington Way, Wigan
Lakeside Nursing Home - Chorley Road, Standish
Leigh Road Chippy - Leigh Road, Hindley Green
Little Angels Day Nursery - Talbot Street, Golborne
Little Angels Under 3s and Pre-School - Silcock Street, Golborne
Little Buddies Play Centre - Great George Street, Wigan
Little Owls Day Nursery - Swimsmart House, Bradley Lane, Standish
Little People Day Nursery - Warrington Road, Newtown
Local Kitchen Westfield Community School - Montrose Avenue, Pemberton
Lowton Community Cafe - Newton Road, Lowton
Moon Under Water - Market Place, Wigan
Mr Wang’s Restaurant - Frog Lane, Wigan
Partou The Village Day Nursery and Pre School - Crooke Road, Standish Lower Ground
Rosebridge Court Care Home-HC One - Darby Lane, Hindley
Rustic Kitchen - Wigan Road, Bryn
Society Cocktail Bar - Market Street, Atherton
Tesco Extra - Cross Street, Hindley
Tilwalds - Elliott Street, Tyldesley
Vlora Fish Bar - Ellis Street, Whelley
White Swan - Ormskirk Road, Wigan
Wickham Hall - Knightshill Crescent, Wigan
Wigan Meat Mart - Ormskirk Road, Wigan
Yummylicious Food - New Market Street, Wigan
FOUR:
Ashwood Residential Home - Liverpool Road, Ashton
Boars Head - Market Place, Leigh
China Town - Ashbourne Avenue, Wigan
Customer Cafe Asda Store - Soho Street, Newtown
Frankies Chicken and Pizza - Gerard Street, Ashton
Haighfield Nursing Home - Wigan Road, Standish
Holy Family Catholic Academy - Wigan Street, Platt Bridge
Langtree Hall Childrens Nursery- Langtree Lane, Standish
Melis Mediterrenean Restaurant and Bar - Scot Lane, Wigan
One Stop - Norfolk Street, Newtown
Picasso Aspull - Moorside Scot Lane, Aspull
The Hide Coffee House - St Helens Road, Leigh
TK’s Cafe - Gerard Street, Ashton
THREE:
Bargain Booze - Market Street, Atherton
Bedford Care Home - Battersby Street, Leigh
BOOM BOOM Eat Good - King Street West, Wigan
Carole’s - Ormskirk Road, Wigan
Cheese Cabin - New Market Street, Wigan
Clifton Street Community Centre Luncheon Club - Clifton Street, Worsley Mesnes
Curiosity Liquor Emporium - Market Street, Atherton
Food Corner - The Centre, Richmond Drive, Leigh
Great Food Company - Kings Business Centre, Warrington Road, Leigh
Local Kitchen Beech Hill J&I - Netherby Road, Beech Hill
Meadowbank J&I - Formby Avenue, Atherton
Pizza Hot - Spa Road, Atherton
Plank Lane Chippy - Plank Lane, Leigh
Portofino - Woodhouse Drive, Wigan
Taste Africana - Market Street, Leigh
The Country Store - Chorley Road, Standish
Wangs Takeaway - Orrell Road, Orrell
Wigan Lane Mini Market - Wigan Lane, Wigan
Wigan Mum’s Kitchen - New Market Street, Wigan
TWO:
Coffee Corner - Library Street, Wigan
Pachino Pizza - Elliott Street, Tyldesley
Railway Tavern - Westleigh Lane, Leigh
Sky Lounge - Market Street, Atherton
The Acai Hut - Market Street, Atherton
ONE:
Holiday Inn Express - Martland Mill Lane, Wigan
Hong Kong Garden - Chapel Street, Leigh
Rani Fine Dining - Mealhouse Lane, Atherton
Whelley Service Station - Whelley, Wigan
ZERO:
Oliva - Whelley, Wigan
Pound Bargain - Market Street, Atherton