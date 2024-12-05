Wigan food hygiene: the latest eateries to receive a new rating in October

By Sian Jones
Published 5th Dec 2024, 15:45 BST
Updated 6th Dec 2024, 08:45 BST
Two Wigan borough businesses have earned a shockingly low food hygiene score.

Oliva in Whelley and Pound Bargain in Atherton have earned zero stars.

Officials from the Food Standards Agency conduct impromptu visits to food-serving premises - the most recent assessments coming from October.

Out of 75 inspections that month, 32 received five stars signifying a “very good” rating.

Some of the establishments to receive a new rating in Octoberplaceholder image
Some of the establishments to receive a new rating in October

Thirteen venues earned a four, while 19 businesses earned a three.

Five eateries landed a two and four establishments earned one star.

FIVE:

B&M - Worthington Way, Wigan

Barley Brook Care Home - Elmfield Road, Wigan

Bengal Curry Pot - Gerard Street, Ashton

Brideoake Care Home - Widdows Street, Leigh

Carmen Bar and Eatery - Market Street, Atherton

Catering Queens - Stanley Street, Tyldesley

Central Day Centre - Sullivan Way, Whelley

Eurest c/o Royal Mail - Hallgate, Wigan

Grazeful - Private address

Iceland - Worthington Way, Wigan

Lakeside Nursing Home - Chorley Road, Standish

Leigh Road Chippy - Leigh Road, Hindley Green

Little Angels Day Nursery - Talbot Street, Golborne

Little Angels Under 3s and Pre-School - Silcock Street, Golborne

Little Buddies Play Centre - Great George Street, Wigan

Little Owls Day Nursery - Swimsmart House, Bradley Lane, Standish

Little People Day Nursery - Warrington Road, Newtown

Local Kitchen Westfield Community School - Montrose Avenue, Pemberton

Lowton Community Cafe - Newton Road, Lowton

Moon Under Water - Market Place, Wigan

Mr Wang’s Restaurant - Frog Lane, Wigan

Partou The Village Day Nursery and Pre School - Crooke Road, Standish Lower Ground

Rosebridge Court Care Home-HC One - Darby Lane, Hindley

Rustic Kitchen - Wigan Road, Bryn

Society Cocktail Bar - Market Street, Atherton

Tesco Extra - Cross Street, Hindley

Tilwalds - Elliott Street, Tyldesley

Vlora Fish Bar - Ellis Street, Whelley

White Swan - Ormskirk Road, Wigan

Wickham Hall - Knightshill Crescent, Wigan

Wigan Meat Mart - Ormskirk Road, Wigan

Yummylicious Food - New Market Street, Wigan

FOUR:

Ashwood Residential Home - Liverpool Road, Ashton

Boars Head - Market Place, Leigh

China Town - Ashbourne Avenue, Wigan

Customer Cafe Asda Store - Soho Street, Newtown

Frankies Chicken and Pizza - Gerard Street, Ashton

Haighfield Nursing Home - Wigan Road, Standish

Holy Family Catholic Academy - Wigan Street, Platt Bridge

Langtree Hall Childrens Nursery- Langtree Lane, Standish

Melis Mediterrenean Restaurant and Bar - Scot Lane, Wigan

One Stop - Norfolk Street, Newtown

Picasso Aspull - Moorside Scot Lane, Aspull

The Hide Coffee House - St Helens Road, Leigh

TK’s Cafe - Gerard Street, Ashton

THREE:

Bargain Booze - Market Street, Atherton

Bedford Care Home - Battersby Street, Leigh

BOOM BOOM Eat Good - King Street West, Wigan

Carole’s - Ormskirk Road, Wigan

Cheese Cabin - New Market Street, Wigan

Clifton Street Community Centre Luncheon Club - Clifton Street, Worsley Mesnes

Curiosity Liquor Emporium - Market Street, Atherton

Food Corner - The Centre, Richmond Drive, Leigh

Great Food Company - Kings Business Centre, Warrington Road, Leigh

Local Kitchen Beech Hill J&I - Netherby Road, Beech Hill

Meadowbank J&I - Formby Avenue, Atherton

Pizza Hot - Spa Road, Atherton

Plank Lane Chippy - Plank Lane, Leigh

Portofino - Woodhouse Drive, Wigan

Taste Africana - Market Street, Leigh

The Country Store - Chorley Road, Standish

Wangs Takeaway - Orrell Road, Orrell

Wigan Lane Mini Market - Wigan Lane, Wigan

Wigan Mum’s Kitchen - New Market Street, Wigan

TWO:

Coffee Corner - Library Street, Wigan

Pachino Pizza - Elliott Street, Tyldesley

Railway Tavern - Westleigh Lane, Leigh

Sky Lounge - Market Street, Atherton

The Acai Hut - Market Street, Atherton

ONE:

Holiday Inn Express - Martland Mill Lane, Wigan

Hong Kong Garden - Chapel Street, Leigh

Rani Fine Dining - Mealhouse Lane, Atherton

Whelley Service Station - Whelley, Wigan

ZERO:

Oliva - Whelley, Wigan

Pound Bargain - Market Street, Atherton

